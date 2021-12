Meaux: sensibilisation à la lutte contre les violences faites aux femmes du 24 au 26 novembre

La Ville de Meaux sera mobilisée dans le cadre de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes le 25 novembre. Du 24 au 26 novembre différentes actions seront organisées pour sensibiliser le grand public à la violence que subissent certaines femmes.

Le samedi 24 novembre 2018, l'association Zonta de Meaux va « oranger » la ville avec le concours de l'association commerçante Acheter à Meaux, (vitrine). À cette occasion, la mairie sera illuminée de couleur orange, ainsi que la rue commerçante du Grand Cerf. Et la commune va distribuer 70 000 sacs à pain (et ce, pendant 7 jours) dans les boulangeries du territoire, avec le message suivant « La violence ne doit pas être notre pain quotidien ».

Et de 17 h 30 à 19 h 30 dans les salons d'honneur, Meaux organise une conférence ouverte à tous afin de sensibiliser le maximum de personnes à cette cause.

Au programme :

- Introduction de Jean–François Copé : « La violence psychologique c'est de la violence tout court » - intervention de SOS Femmes ; santé et violences : intervention du Docteur Marc, chef de service des UMJ (conséquences de la violence sur la santé/mémoire traumatique etc.) ; parole aux associations : Ni putes ni soumises : femmes réfugiées (violences sexuelles notamment – quittent leur pays en raison des violences subies/sont victimes au cours de leur parcours migratoire etc.) et Zonta : mariages précoces ; conclusion de la procureure de Meaux : avec notamment un focus sur la nouvelle loi du 3 août 2018 relative aux violences sexuelles et sexistes.

Parallèlement, une campagne de sensibilisation sera proposée sur le quai Jacques Prévert pendant une dizaine de jours, afin d'interpeller les passants sur ce sujet. Cette campagne reprendra les campagnes d'associations nationales et internationales.