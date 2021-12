Camp de Vaux-le-Pénil : l'association Equalis mobilisée

Les équipes d'Equalis ont déjà mis à l'abri de près de 100 personnes, qui étaient installées dans une ancienne usine du groupe Schindler.

C'est sur décision de la Préfecture de Seine-et-Marne que ce camp, qui regroupait près de 600 ressortissants européens de l'Est, a été démantelé fin novembre. Mandatée par la Direction départementale de la cohésion sociale (DDCS), l'association Equalis a pour mission de recenser ces personnes, de les orienter vers des dispositifs d'hébergement, voire de soins, et de les soutenir dans leurs démarches administratives, notamment auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Pour l'instant, près d'une centaine de personnes ont accepté d'être recensées et 67 ont déjà été orientées vers des hôtels du département.

« Pour des raisons de sécurité, il y avait urgence à mettre ces familles à l'abri, explique François N'Guyen, responsable de cette mission chez Equalis. Une fois recensées et orientées, ces familles se verront proposer un accompagnement dans la continuité, afin d'éviter qu'elles soient de nouveau contraintes de s'établir dans un autre camp du même type. »