Camille Relandeau, lauréate du concours “Créatrices d'Avenir“

Organisé par Initiative Île-de-France, ce concours “Créatricesd’Avenir“ est un programme d’accompagnement de référence dédié à l’entrepreneuriat féminin en Île-de-France. Le prix remporté par Camille Relandeau (parmi 15 finalistes et sur près de 450 candidatures reçues) récompense une femme ayant créé une structure conciliant activité économique et responsabilité sociale ou environnementale. Il a donc été décerné à la fondatrice de la conserverie-épicerie, qui est implantée à Samois-sur-Seine, au cœur de la forêt de Fontainebleau. Celle-ci fabrique et commercialise des produits issus de la transformation de fruits et légumes des maraîchers locaux pour valoriser les surplus ou simplement une partie de la production agricole locale. La Conserverie de la Forêt participe ainsi à éviter le gaspillage alimentaire (30 % de production jetée) et à mieux rémunérer les agriculteurs franciliens.