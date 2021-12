C3I : Conférence cyber des collectivités intelligentes, le 6 mars

Cette matinée de rencontres sur les enjeux cybersécurité des smart cities et des territoires intelligents permettra à la fois de mieux appréhender les conséquences en matière de cybersécurité des projets numériques des collectivités mais aussi d'avoir accès à des expertises fiables pouvant répondre aux problématiques des élus.



La cybersécurité, ou sécurité numérique, est souvent une thématique que les collectivités ont du mal à appréhender et qui ne fait pas suffisamment partie de leurs préoccupations.

Les collectivités sont vulnérables aux risques. Elles détiennent souvent, sans le savoir, des informations qui peuvent être très sensibles. L'enjeu sécuritaire sur ces thèmes est très fort.

Comme aime à le dire Guillaume Poupard, directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI) : « La cybersécurité est l'affaire de tous ».



Deux conférences sont au programme : « Les menaces cyber sur les collectivités territoriales » et « S'organiser pour lutter efficacement contre les cybermenaces sur les smart cities ». Par ailleurs, un espace de rencontres-démonstrations est organisé pour faciliter le développement du networking et permettre aux acteurs publics et privés de valoriser leur savoir-faire à travers des démonstrations.