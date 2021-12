C'est la Fête des Moissons !

L'ambition de la Fête des Moissons est de montrer que le monde paysan n'est pas replié sur lui-même, qu'il est en prise avec le monde qui l'entoure.

Cet été, #agridemain propose aux exploitants d'organiser leur propre Fête des Moissons, seul ou à plusieurs (avec leurs voisins agriculteurs, leurs Coop, Cuma...). En effet, en invitant les habitants de leur village, canton, ou région à se rendre dans leur ferme, ils auront l'occasion de partager les secrets de leur beau métier d'agriculteur.

Le ministre de l'Agriculture, Stéphane Travert, a fait le déplacement à Arville le 28 juillet dernier pour le lancement de l'opération Fête des Moissons.

Autour d'un apéritif, les agriculteurs s'ouvriront à l'échange avec le grand public et répondront à toutes les interrogations.

Pour bien organiser cette Fête des moissons 2017, un guide est à la disposition des agriculteurs participants à l'opération. Les visiteurs peuvent se renseigner sur les événements proches de chez eux sur le site agridemain.fr.

Sinon, il est toujours possible d'assister à la traditionnelle fête de Provins qui a lieu chaque année, depuis 47 ans, le dernier dimanche d'août. Des animations diverses seront proposées aux visiteurs : défilés de tracteurs et véhicules anciens ; battage à l'ancienne, chevaux de trait et retour de la dernière gerbière ; musique de rues, fanfares, percussions ; découvertes artisanales et produits régionaux ; expositions de vieux matériels. L'après-midi, une grande parade avec près de 500 participants et des chars décorés de blé sillonnera les rues de la Ville Haute.