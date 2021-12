C'est déjà Noël à Claye-Souilly

Sur le parvis, deux ours géants lumineux, de 7 et 4 m de haut, accueillent les visiteurs. Avec un look moderne et trendy, ces ursidés deviennent les mascottes des visiteurs. Des automates sont prêts à prendre la pose pour de charmants selfies...

De leur côté, les neuf chalets du marché de Noël éphémère proposent des accessoires de mode (maroquinerie, foulard, bijoux, sacs...), mais aussi des gourmandises (nougats et chocolats) ou encore des produits de l'artisanat (vases en verre peints à la main et gravure...).

Par ailleurs, jusqu'au 18 décembre, grâce aux bornes de jeu installées dans le centre, les Sentiers proposent aux plus chanceux de remporter de nombreux cadeaux : une voiture, plus de 6 000 euros de cartes cadeaux, et bien d'autres lots.