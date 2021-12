“C'est à vous, Monsieur de la Fontaine !”

Proposées par le Centre des monuments nationaux, les visites et les ateliers qui entourent ce thème permettent aux visiteurs de se réapproprier les différents espaces, ainsi que le mode de vie des habitants de cette maison de plaisance du XVIIIe au XXe siècle. La Troupe du crâne et Patricia Ducerf mettent notamment à l'honneur la faune des bois. Selon les organisateurs, « ces activités constituent des moments de partage, de rencontre avec le magnifique parc du domaine de Champs, tout en mettant en avant les trésors cachés de ce joyau du patrimoine ».



Samedis 22 et 29 octobre :

Visite théâtrale « Jean de la Fontaine ». Séances à 13h30 et 15h30, durée 1 heure. Réservation obligatoire avec places limitées à 25 personnes.



Vendredi 21 et mercredi 26 octobre :

Visite et atelier « Et les animaux ! » De 13h30 à 16h30, durée 3 heures. Réservation obligatoire avec places limitées à 30 personnes.

Le château est ouvert tous les jours sauf le mardi, de 10h à 12h15 et de 13h30 à 17h.

Le parc est ouvert de 10h à 17h30 en continu, sauf le mardi.

Dernière admission 30 minutes avant la fermeture.

chateau-champs-sur-marne.fr