Bussy-Saint-Martin : Un village “boisé” qui a refusé l'urbanisation

En 1953, un arrêté préfectoral stipule le rattachement du «Petit-Bussy» à la commune de Collégien. En 1969, l’État décide l’aménagement de l’Est de la région parisienne. La municipalité demande alors au préfet que la partie du territoire de la commune englobée dans le projet ne soit en aucun cas urbanisée. En 1972, le conseil municipal repousse un projet de fusion avec Bussy-Saint-Georges. L’arrêté préfectoral du 21 décembre 1973 déclare d’utilité publique l’acquisition des terrains sur la commune de Bussy-Saint-Martin pour la création d’un nouvel ensemble urbain. En 1984, les habitants et le conseil municipal adoptent la résolution « de n’accepter aucune partition de la commune dans les projets de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée et demande l’exclusion de la commune de Bussy-Saint-Martin du périmètre d’urbanisation de la ville nouvelle ». En 1986, la commune n’entre pas dans le cadre d’intervention de l’EPA Marne et reste une commune de droit commun, hors ville nouvelle. Le village de Bussy-Saint-Martin est alors amputé de vingt-deux hectares.