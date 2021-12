Bussy-Saint-Georges: Un collège provisoire construit près du gymnase Flessel

Dans un communiqué, le président du Département confirme la construction de cet établissement provisoire à proximité du gymnase Laura Flessel de Bussy-Saint-Georges. D'une capacité de 700 élèves, il permettra d'accueillir les élèves du collège Claude Monet, scolarisés depuis novembre 2017 dans des locaux à Magny-le-Hongre. L'ouverture est prévue pour janvier 2020 « si le permis de construire, déposé au plus tard en octobre prochain, est instruit rapidement et la mise à disposition à titre gracieux est signée avant le dépôt du permis de construire entre le Département et EPA France »,

indique le Département.

Le Département s'engage aussi à « définir en lien étroit avec la commune de Bussy-Saint-Georges, le calendrier définitif de construction d'un quatrième collège à Bussy-Saint-Georges dès que les conclusions de l'expertise judiciaire en cours sur les bâtiments du collège Claude-

Monet seront connues, au plus tard au printemps 2020 ». Pour garantir « les meilleures conditions d'accueils » des élèves du collège Claude-

Monet et de l'ensemble des collégiens de Bussy-Saint-Georges, le Département entend « agir en concertation » avec la commune et les représentants de parents d'élèves.

Une délibération portant sur la construction du collège provisoire sera soumise au vote de l'Assemblée départementale le 27 septembre prochain.