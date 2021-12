Bussy-Saint-Georges : EpaMarne lance un appel à promoteurs

La consultation concerne le lot N1 C/D en ZAC du centre-ville de la commune de Bussy-Saint-Georges. Les 5727 m² de sa surface accueilleront un programme de 124 logements dont 54 en accession à la propriété et 79 logements locatifs sociaux en vente en état futur d'achèvement. La date de remise de l'offre est fixée au mercredi 26 septembre 2018 avant 12h. EpaMarne indique que des ambitions fortes sont attendues pour ce programme, avec notamment la volonté de

« remettre l'humain au cœur du projet et développer un quartier au service du bien-être », de « concevoir une ville préventive en matière de santé » ou de « soigner l'échelle du piéton en accompagnant les regards sur des façades riches en détails et en mouvements ».

Le quartier Entrée de ville (inscrit au sein de la ZAC du Centre ville) est à 5 minutes à pied du pôle gare. Les Buxangeorgiens bénéficient d'une très bonne desserte en transports en commun avec la gare du RER A et de nombreuses lignes de bus reliant entre eux les différents quartiers de la ville ainsi que les territoires alentour (Lagny, Val d'Europe…). La ligne C, sous la forme d'un Bus à haut niveau de services (BHNS) devrait d'ici quelques années relier la gare RER de Torcy à Chessy en desservant la gare RER de Bussy -Saint-Georges, ainsi que l'écoquartier du Sycomore. Un réseau de pistes cyclables favorise les mobilités douces à l'échelle de tout le territoire de Marne-la-Vallée.

La ville de Bussy-Saint-Georges est structurée par un réseau de circulation qui s'appuie sur des suites d'événements et des points de repère préexistant à son développement. Dès l'origine, Bussy Saint-Georges s'est affichée comme étant une « ville à la campagne ». C'est pourquoi sa conception s'est attachée à intégrer les environnements naturels dans chaque projet de quartier. Aujourd'hui, c'est une véritable trame verte et bleue à l'échelle communale qui accompagne les réalisations urbaines.

À proximité immédiate des commerces, services, transports, écoles, crèches… le futur programme de logements offrira également à ses habitants un environnement apaisé avec des espaces naturels de respiration tels que le parc du Génitoy, la vallée de la Brosse et la forêt de Ferrières.

Contact : developpement@epa-marnelavallee.fr