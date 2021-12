Business meetings : Dynabuy Île-de-France passe en visio

Echanger, maintenir ou créer du lien, prospecter... Autant d'actions essentielles en temps de confinement que facilite cette solution.

Concrètement, l'agence utilise le logiciel Google Hangouts en version payante. “Continuer à avoir un ton convivial propre à l'esprit traditionnel. C'est le pari que le réseau a relevé. Les premiers constats sont encourageants. Les chefs d'entreprises sont heureux de pouvoir continuer leur activité commerciale”, explique Patrick Boué, directeur de l'agence.

La programmation, désormais plus importante, laisse la place à 10 personnes par session (et 4 minutes par intervenant). Le format d'une heure de réunion est animé par Patrick Boué. "Désormais, la distance n'est plus un frein et de nouvelles sociétés, issues d'agences géographiquement éloignées, rejoignent les rendez-vous, renforçant ainsi “la puissance du réseau”.

Spécialisée dans l'aide au développement des TPE-PME, l'agence Dynabuy Île-de-France Sud propose aussi une centrale d'achats, utile lorsqu'il est nécessaire de faire des économies, comme dans la période actuelle.

www.dynabuy-idfsud.fr

Tél : 06 75 61 37 28.

patrick@dynabuy-idfsud.fr