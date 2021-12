Burger King ouvre un restaurant à Brie-Comte-Robert

C'est le 13e restaurant de la chaîne à ouvrir en Seine-et-Marne. Deuxième marque de burgers dans le monde, Burger King France (qui compte plus de 350 établissements dans l'Hexagone) poursuit ainsi son maillage territorial. Il est implanté au bord de la Route Nationale 119 et s'étend sur 450 m2 (soit 227 places assises, dont 70 en terrasse). Il dispose de huit bornes de commandes et d'un réseau wifi gratuit. En attendant des horaires plus adaptés, le restaurant est ouvert de 11 heures à 23 heures. « Nos équipes sont fin prêtes pour servir les clients dans le respect du protocole sanitaire, déclare Jean-Pierre Mialet, directeur franchisé de l'établissement. Nous avons hâte de les accueillir dans la salle dès que cela sera possible. » Avec 60 employés engagés en CDI dans le cadre d'un partenariat avec l'agence Pôle emploi de Brie-Comte-Robert, c'est un recrutement exclusivement local qui a été effectué.