Bureau Vallée s'installe à Lagny-sur-Marne

Ce “superstore”, d'une superficie de 472 m², accueille des fournitures de bureau et de la papeterie. L'offre est à destination des particuliers et des professionnels, qui pourront également y trouver du mobilier de bureau et des « produits high tech ».

Bureau Vallée propose aussi des photocopies, reliures, plastifications et tampons en libre-service, ainsi que des rachats de cartouches d'encre vides, des préparations de listes scolaires ou encore des couvertures de livre. Il est possible de réserver les produits présents en magasin sur internet puis de les retirer sur place deux heures plus tard. Avec cette septième ouverture (Bureau Vallée est présent à Mareuil-lès-Meaux, Coulommiers, Brie-Comte-Robert, Dammarie-les-Lys, Villeparisis, Samoreau, Lagny-sur-Marne), l'enseigne a souhaité consolider sa présence dans le département.

40 rue Branly, Lagny-sur-Marne. Ouvert du lundi au samedi.