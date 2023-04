Burban Palettes déménage à Meaux

Son site de Lagny-sur-Marne étant devenu trop exigu pour répondre aux besoins accrus de ses clients, Burban Palettes Recyclagea décidé de déménager et d’ouvrir une nouvelle agence à Meaux avec une capacité de production doublée. Avec celle de Crépy-en-Valois (Oise), cette agence couvre désormais tout le nord et l’est de la région parisienne permettant ainsi à Burban Palettes (qui compte déjà deux autres agences en Seine-et-Marne à Cesson et à Moissy-Cramayel) de renforcer sa position.

Ce bâtiment moderne de 2 700 m² (composé d’un bâtiment industriel, d’ateliers et de trois quais de déchargement) a été construit sur un terrain de 20 000 m². Son inauguration s’est déroulée le 3 avril. Trente salariés y travaillent actuellement et une dizaine de personnes (commerciaux, administratifs, manutentionnaire, caristes et chauffeurs) vont être encore recrutés.

14 millions de palettes vendues en 2022

Un broyeur a été également installé sur le site de Meaux. Les palettes qui ne peuvent pas être réparées alimentent ainsi en énergie une chaufferie biomasse dédiée au site et aux entreprises voisines.

Dans le cadre de sa démarche responsabilité sociale et environnementale (RSE) et d’économie circulaire, Burban Palettes continue de favoriser le circuit-court. Les palettes sont ainsi récupérées chez le client et redéposées chez les producteurs, tandis que l’organisation de la logistique et du transport permet de réduire les distances parcourues par les camions.

Depuis plus de 33 ans, Burban Palettes collecte, trie, répare et stocke les palettes usagées sur quasiment tout le territoire français pour leur donner une deuxième vie et éviter les transports inutiles. L’entreprise du Loiret accélère sa croissance pour répondre à une demande de plus en plus forte sur tout le territoire français avec la volonté de centraliser les flux pour être toujours plus proche de ses clients et de ses fournisseurs.