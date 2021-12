Budget 2017 : « l'Île-de-France est la région de l'investissement productif »

Bonne nouvelle pour la Seine-et-Marne, la région Île-de-France devrait « poursuivre le rééquilibrage de ses investissements vers les zones rurales », et envisage de « soutenir de manière plus ciblée et plus lisible le renouvellement urbain afin de réduire les fractures territoriales ».

Comme évoqué en décembre dernier lors de la présentation des orientations budgétaires, le budget 2017 de l'Île-de-France (5,25 milliards d'euros) sera organisé autour d'une baisse des dépenses de fonctionnement (-3,9%), et une hausse notable des investissements (+17,7%).

Et malgré la baisse des ressources régionales (- 227,3 millions d'euros comprenant la baisse des dotations de l'Etat et la baisse des ressources liées à la hausse de la contribution à la pérequation), l'Île-de-France reste la région « la plus économe de France », selon Valérie Pécresse.

La présidente LR a annoncé en ce sens plus de 253 millions d'euros d'économies réalisées depuis deux ans, soit 21 euros par Francilien. Deux milliards d'euros d'investissement sont tout de même prévus dans le budget 2017 et seront principalement affectés aux transports, au renforcement de l'attractivité et à l'éducation.

Ce sont d'abord les transports (infrastructures) qui bénéficieront de la plus forte hausse des investissements, dont le montant atteint 738 millions d'euros (+23%). Ces ressources seront notamment affectées à la modernisation du matériel roulant, aux plans vélo (+23%), anti-bouchon et bus, et à la mise en œuvre du volet transport du CPER (contrat de plan Etat-Région).

La Région annonce également la multiplication par trois des investissements liés l'amélioration de la qualité de l'air par rapport à 2015.

S'agissant du volet attractivité, les investissements bénéficieront au développement économique (141 millions d'euros, +34,8%) à la recherche (27,9 millions d'euros, +24,6%) et à la transition numérique. L'objectif prioritaire étant pour la région d'aider 3000 entreprises dans leur démarche de développement et d'innovation. Le Fonds de transition pour l'innovation et le développement sera doté de 55 millions d'euros, et 53,4 millions d'euros viendront en soutien des "nouvelles entreprises créatives porteuses de valeur ajoutée" (TP'up, PM'up, Back'up, le prêt de croissance TPE et les garanties Région/BPI France).

Le numérique tiendra également une place de choix dans le budget, pour le lancement de la "Smart Région Initiative", qui comprendra une plateforme unifiée de données accessibles en open data, et verra la création d'une carte en 3D de l'Île-de-France. Valérie Pécresse ayant précisé qu'il s'agira de «mettre toute l'offre touristique sur une seule application», et de faire profiter aux start-up de l'ensemble des données de la région.

Concernant l'éducation, la Région prévoit d'abord le lancement d'un plan d'urgence, la situation étant "catastrophique" selon la présidente d'île-de-France. 505 millions d'euros seront attribués à l'amélioration de la qualité de vie des lycées et des professeurs, un plan sans précédent depuis 2010, selon la région. 13 chantiers seront lancés en 2017, et le plan d'urgence sera soumis au vote en mars prochain. La Région prévoit également de soutenir l'entrée en formation de 125 000 chômeurs et d'accompagner 4000 apprentis supplémentaires (28 millions d'euros investis).

La jeunesse et la pratique sportive ne sont pas oubliés, avec un investissement en hausse de 54,7% porté à 46,4 millions d'euros. Le budget culturel est également augmenté avec un investissement de 40,7 millions d'euros affectés à la valorisation du patrimoine, au Fonds régional des talents émergents (FoRTE) ou encore au fonds d'investissement pour la culture.