BTP : un guide de règles sanitaires diffusé aux entreprises

"Ce guide validé par le ministère du Travail et le ministère des Solidarités et de la Santé sera diffusé dans toutes les entreprises de toutes tailles du bâtiment et des travaux publics", ont expliqué quatre fédérations du secteur dans un communiqué commun. Le guide "détaille les conditions sanitaires satisfaisantes et les procédures précises à adopter pour garantir la santé et la sécurité des salariés et des employeurs", ont indiqué la Fédération française du bâtiment , la Capeb (l'organisation qui domine l'artisanat du bâtiment), la FNTP

(centrée sur les travaux publics) et la fédération des Scop (sociétés coopératives) du BTP.

Les organisations "recommandent aux entreprises que les apprentis n'interviennent pas sur les chantiers et ateliers" et une "attention particulière" aux "salariés les plus fragiles et notamment ceux en affection

de longue durée".

L'adoption et la diffusion de ces règles sont l'une des conditions à la reprise de l'activité des entreprises du bâtiment. Celles-ci étaient entrées en conflit ouvert avec le gouvernement mi-mars, à l'entrée en vigueur de la période de confinement contre la propagation du coronavirus.

Les entreprises jugeaient intenable de reprendre les chantiers alors que le Gouvernement y voyait une activité essentielle à l'économie.