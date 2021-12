BTP 77 soutient la liste “Fiers d’être artisans“

Le 30 septembre dernier, l’assemblée générale du BTP 77 a réuni les entreprises du bâtiment seine-et-marnaises en présence de Jean-François Parigi et de Lionel Beffre, respectivement président du Département et préfet de Seine-et-Marne. A cette occasion, la liste “Fiers d’être artisans“ a présenté son programme en vue des élections à la Chambre de métiers et de l’artisanat (CMA) qui se déroulent jusqu’au 14 octobre.

Emmenés par Thierry Fromentin, ex-président de BTP 77, 35 candidats (19 hommes et 16 femmes) vont représenter les métiers de l’alimentation, du bâtiment, des services et de la fabrication. Ils ont bénéficié du soutien renouvelé d’Elisabeth Detry, présidente sortante de la CMA.

Les engagements présentés par “Fiers d’être artisans“ sont les suivants : valoriser l’artisanat, promouvoir et défendre son identité, former aux métiers de l’artisanat, accompagner les artisans face aux transformations économiques et numériques, améliorer le quotidien des artisans et rétablir une saine et loyale concurrence.