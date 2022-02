Brie Nangissienne : nouvelle formule pour le Proxi’Bus

Le Proxi’Bus permet de se rendre en heures creuses ou en soirée vers les communes de Nangis, Verneuil-l’Étang, Mormant, ainsi qu’à la piscine de Grandpuits. Ce service est assuré du lundi au samedi (9h-16h30 et 19h-21h). Il faut réserver la veille de son déplacement (avant 18 heures), mais il est possible aussi de réserver jusqu’à un mois à l’avance. Pour les voyages prévus le lundi, la réservation doit être effectuée au plus tard le vendredi avant 18 heures. Lors de cette réservation, il est nécessaire d’indiquer son point de montée, sa destination et l’horaire souhaités. L’agent de réservation vérifiera la faisabilité du trajet et validera la demande. A noter que les horaires du Proxi’bus permettent les correspondances avec la ligne P du Transilien et les lignes 47 et 01 du Seine-et-Marne Express. Tous les titres de transport du réseau régional Île-de-France Mobilités sont acceptés.

Réservation : 06 15 52 12 28 (numéro provisoire).