Brie Nangissienne : les services publics se rapprochent des habitants

Ces trois structures font partie des 460 premières “Maisons“ à avoir ouvert leurs portes au 1er janvier dans l'ensemble du pays. Géré par le centre social Nangis Lude, le centre de Fontenailles présente la particularité de présenter une itinérance des permanences au sein de la communauté de communes de la Brie Nangissienne. Aussi, cinq lieux d'accueil ont été sélectionné par la préfecture : le point central, situé 95 rue Maurice Wanlin à Fontenailles ; l'accueil du centre social situé 18 promenade Ernest Chauvet à Nangis, la Salle des associations de Mormant, sise rue des Alpes ; la mairie de Grandpuits-Bailly-Carrois installée au 7 rue de la Croix Boissée ; et la salle associative de Châteaubleau, hébergée au 1 rue de l'Eglise. Pour rappel, les espaces France Services disposent de neuf services : ceux du ministère de l'Intérieur (aide au renouvellement des papiers d'identité, du permis de conduire et de la carte grise), des finances publiques (déclaration de revenus, appropriation du prélèvement à la source), de la Justice (accompagnement de l'usager dans l'accès au droit), de l'Assurance maladie, de l'Assurance retraite, des Allocations familiales, de Pôle emploi, de la Mutualité sociale agricole et de La Poste. En plus de l'accompagnement par un agent, l'espace propose aussi un ordinateur en libre-service, la possibilité de scanner, d'imprimer et un accès internet. Concernant l'accessibilité du dispositif, un “Service public à domicile”, réservé aux PMR (personnes âgées, handicapées, isolées…) est en expérimentation cette l'année. Renseignements au 09 54 05 49 88 - accueil@nangislude.fr.