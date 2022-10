“Brie Happy” à Meaux les 8 et 9 octobre

Le week-end des 8 et 9 octobre, un marché du terroir prendra place au cœur de la cité épiscopale de Meaux. Au centre de ce marché, animations et dégustations seront proposées par des restaurateurs, des apprentis ou encore des amateurs. La ville se mettra à l’heure du Brie de Meaux à travers les différentes opérations proposées par les commerçants et les restaurateurs locaux. Des ateliers seront notamment organisés à la Maison du Brie de Meaux, tandis qu’une exposition itinérante intitulée “Fromages de Brie“ aura également lieu en partenariat avec le musée départemental de Seine-et-Marne.

A l’issue du week-end, le titre de “meilleur Brie de Meaux 2022“ sera décerné à un producteur. A noter qu’une vente aux enchères des fromages ayant participé à ce concours sera organisée dans la foulée de la remise des prix.

5, place Charles de Gaulle, Meaux. Samedi 8 octobre (10 heures-19 heures) et dimanche 9 octobre (10 heures-17 heures).

Renseignements : 01 64 33 02 26 et www.tourisme-paysdemeaux.fr