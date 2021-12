Brie-Comte-Robert : Un projet pour « La Passerelle »

«La Passerelle» intervient sur la commune de Brie-Comte-Robert depuis quatre ans, et même avant, sous le nom de «Lieu d’échange». Il propose de remplir un questionnaire qui permettra de recenser les besoins prioritaires de la commune. Ce questionnaire peut être obtenu sur http://goo.gl/Bw8SnU. Il est à retourner avant le 30 juin à l’accueil de la mairie (2 rue de Verdun – 77170 Brie-Comte-Robert), au CCAS (2 rue de Verdun – bâtiment L’Annexe – 77170 Brie-Comte-Robert) ou au Centre social "La Passerelle (Allée Claude-Tournier – 77170 Brie-Comte-Robert). Renseignements au 01 60 62 54 99 ou cslp@briecomterobert.fr . « La Passerelle » est un lieu de rencontres et d’échanges, dont l’équipe est constituée d’une cinquantaine de bénévoles et de quelques professionnels. Proposant de nombreuses activités, ce centre social est chargé d’accompagner les habitants dans la mise en œuvre de projets collectifs diversifiés et solidaires.