Brie-Comte-Robert : Marc Fesneau visite le campus Bougainville

Reconduit la veille dans ses fonctions de ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, Marc Fesneau a visité, le 5 juillet, l’établissement d’enseignement agricole Bougainville, à Brie-Comte-Robert. Le ministre a profité de sa venue pour mettre en avant la diversité des métiers au sein de ce campus, ainsi que le réseau des lycées agricoles développé dans toute la France, et saluer l’excellence de ce type de formation. Il a profité de son passage en Seine-et-Marne pour fustiger “l’agri-bashing“. C’était le deuxième déplacement de Marc Fesneau en Seine-et-Marne en moins d’un mois après sa visite aux fermes Chaillotine à Chailly-en-Bière et d’Orsonville à Villiers-en-Bière le 8 juin dernier.