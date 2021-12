Brie-Comte-Robert fête Noël

Le 14 décembre à 16 h 30 au Safran

Découvrez Le Père Noël a disparu

Spectacle dès 3 ans à 5 €

Réservations : 01 60 62 54 90

Le 17 décembre à 14 h 30 et le 27 décembre à 10 h 30 et 16 h

Trois spectacles proposés par la médiathèque : Mille ans de contes d’Afrique, Sacrées mamies et le Cirque à quatre mains

Gratuit

Réservations : 01 60 62 64 39

Le 20 décembre en centre-ville de 11 h à 19 h

Marché de Noël avec animations, défilé de lampions

Le soir au château : feu d’artifice