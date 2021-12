Brie-Comte-Robert : Aide au permis de conduire

Les dix bénéficiaires de cette bourse exceptionnelle devront être âgés de 18 à 25 ans et résider à Brie depuis plus de deux ans. Ils auront à s’acquitter de différentes tâches, selon le profil et la capacité de chacun. Ce projet a pour but de venir en aide aux jeunes à s’insérer dans la société et la vie professionnelle. Les dossiers de candidature sont à retirer au PIJ, à la mairie. Renseignements au 01 60 62 54 91.