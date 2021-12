Brico Cash s'implante à Saint-Mard

Le Bricomarché d'Othis change de ville et de nom. Après Meaux en avril dernier, l'enseigne discount du bricolage dédiée aux professionnels et aux particuliers a ouvert un magasin à Saint-Mard. Il s'agit du troisième Brico Cash implanté en région parisienne.

Le bâtiment mardochien abrite plus de 5 000 m² de surface de vente totale, soit 2 900 m² de couvert chauffé et 2 690 m² de cour des matériaux. Quelque 26 collaborateurs ont été embauchés en CDI.

Le site propose une offre alliant stocks en « quantités chantier » et prix discount. Les habitants de Saint-Mard et des communes environnantes pourront y trouver des produits nécessaires à la construction et à la rénovation de l'habitat, dans une ambiance entrepôt (palettes, produits en vrac, rayonnages très hauts…) complétée d'une cour pour les matériaux et produits de chantier. Des services sont aussi proposés :

ouverture d'un compte professionnel, location de camionnette, menuiserie sur-mesure, machine à teinter…

« C'est le premier dépôt implanté suivant le modèle établi par le concept de l'enseigne. Et une offre complémentaire sur la zone où aucun format entrepôt n'existait encore à proximité », précise Laurent Delaporte. Directeur d'un Bricomarché dans la Somme dans les année 1990, Laurent Delaporte a quelque temps plus tard repris un Bricomarché à Noyon dans l'Oise. Fort de son succès, il décide d'en acquérir un second à Othis. C'est ce deuxième point de vente Bricomarché qu'il transfère à Saint-Mard et transforme en Brico Cash grand format d'une superficie de plus de 5 000 m². Avec Bricomarché et Bricorama, l'enseigne fait partie du pôle équipement de la maison du groupement Les Mousquetaires.