Bpifrance propose un outil de diagnostic IA

Davantage de rentabilité, c'est la promesse de l'IA dans tous les secteurs d'activité : robotique, comptabilité, droit, voiture autonome ou médecine personnalisée pour ne citer que les plus connus.

L'entreprise de conseil Accenture chiffre l'accroissement de la rentabilité des entreprises qui s'emparent des nouveaux outils d'IA à 38 % en moyenne d'ici 2 035. Bpifrance a bien saisi l'importance de cet enjeu majeur et propose aux entreprises françaises de les accompagner dans leur croissance numérique grâce à l'utilisation de l'IA.

Avec ce Diagnostic Data Intelligence Artificielle, il s'agit :

- d'évaluer les pistes de développement à partir de l'exploitation de la donnée générée par son activité ou celle de ses clients ;

- de cadrer les conditions de mise en œuvre d'un projet stratégique de rupture : développement d'un nouveau business model, de nouveaux produits/services ;

- et de disposer d'un plan d'action opérationnel pour mettre l'IA au service de projets de transformation.

Les bénéficiaires éligibles à ce diagnostic sponsorisé par l'Etat sont les PME et ETI immatriculées en France, à l'effectif inférieur ou égal à 2 000 salariés et au chiffre d'affaires annuel inférieur à 500 000 euros, dans tous les secteurs d'activité.

La prestation dure de trois à six jours, en fonction de la maturité de l'entreprise, de la complexité du projet et de l'intensité de l'accompagnement. Elle est réalisée par des experts de la transformation par les datas, référencés par Bpifrance. Les dépenses éligibles s'élèvent à un montant compris entre 3 000 et 10 000 euros cofinancés à 50 % par Bpifrance.

Par exemple, un groupe régional d'expertise comptable a pu automatiser sa production comptable grâce à un projet utilisant un outil d'IA et en valorisant sa production de données. Ce projet de rupture piloté par des experts Bpifrance lui a permis de prendre la place de leader de son secteur.

Les partenaires français en IA ne manquent pas. Le site de la stratégie française en Intelligence Artificielle France IA, a permis de recenser 270 créations d'entreprise du secteur depuis l'an 2 000.