Boxy, la supérette hyper-connectée

Un concept révolutionnaire. Les supérettes entièrement connectées Boxy permettent aux clients de faire leurs emplettes de façon autonome. La Boxy, c’est un container de 15 m² transformé en supérette automatisée ne nécessitant pas la présence d’un vendeur, ni d’une caisse. Qu’y trouve-t-on ? Une large gamme de produits dits de “dépannage” (entre 200 et 250 références) qui vont de l’épicerie aux produits frais, en passant par les boissons et les plats préparés. Pas question donc de faire ses courses pour la semaine, mais la carte des articles proposés est évolutive au fil des saisons.

Pour accéder à ce magasin du futur, les clients doivent télécharger l’application Boxy (gratuite sur IOS ou PlayStore) sur leur smartphone, créer leur compte et y enregistrer leurs coordonnées bancaires. Pour entrer dans le container, il leur suffit de scanner le QR code proposé par l’appli, indispensable sésame. La Boxy est alors en libre-service et après avoir choisi ses articles sur les étagères et dans le réfrigérateur, on ressort du magasin sans avoir eu besoin d’utiliser sa carte bancaire.

© Boxy

Le côté révolutionnaire de la Boxy réside, en effet, dans le fait qu’il n’existe pas de passage en caisse. Un dispositif de caméras et d’intelligence artificielle permet de détecter tous les mouvements à l’intérieur de la Boxy (dès que l’on prend ou que l’on repose un article) et un système de pesée calcule automatiquement le montant des achats. Le client reçoit ensuite un ticket de caisse digitalisé sur son écran de téléphone et son compte bancaire est débité dans les 24 heures. Il est également possible de payer avec des tickets-restaurants. Il faut juste les scanner sur l’application et les déposer dans une boîte dédiée. Cette hyperconnectivité est la grande spécificité de cet appareil créé par David Gabai, l’actuel directeur général.

Au total, ce sont 20 supérettes de ce type qui ont été installées en Île-de-France, essentiellement dans des communes éloignées des zones commerciales traditionnelles. Cinq Boxy sont notamment opérationnelles en Seine-et-Marne, à Servon, Fontenailles, Armentières-en-Brie, Roissy-en-Brie et tout récemment à Voulangis.