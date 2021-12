Bourron-Marlotte : Le château devient hôtel de charme

Un hôtel de charme est un hôtel de petite taille (50 chambres maximum), généralement classé de deux à quatre étoiles, situé dans un cadre rural ou semi-rural, avec un service de qualité. Quatre chambres supplémentaires ont été rénovées, en respectant l’histoire du château. Rappelons que ce site a été inscrit à l’inventaire supplémentaire depuis 1926 et classé depuis 1971 au titre des Monuments Historiques. Le château actuel a été construit au début du XVIIe siècle à l’emplacement de l'ancienne forteresse féodale, qui datait du XIIe siècle. En octobre 1725, il accueillait Stanislas Leczinski, l'ex-roi de Pologne. Marie Leszczynska y fut reçue avant son mariage avec Louis XV et Napoléon Iery est passé. Les actuels propriétaires du château, Guy et Estrella de Gordon, ont tenu à évoquer ces époques dans l’aménagement des chambres, qui sont équipés de tout le confort moderne (sauf la TV). Les visiteurs viennent de toute la France (surtout de la région parisienne), mais aussi de pays voisins (Allemagne, Belgique, Grande-Bretagne…) et même de pays plus lointains comme l’Australie ou le Brésil.