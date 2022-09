Bouge, l’appli qui encourage la pratique sportive

La municipalité d’Ozoir-la-Ferrière a toujours cherché à démocratiser la pratique sportive. Depuis novembre 2021, elle a même rejoint officiellement la communauté “Terre de Jeux 2024”. Une façon pour la commune seine-et-marnaise (20 532 habitants), qui compte un nombre important d’associations et de clubs sportifs, de promouvoir le sport à travers cet événement planétaire.

Dans le même esprit, Ozoir est également devenue adepte de l’application numérique “Bouge”. Ce service de cartographie numérique rassemble toute l’offre sportive d’une ville (publique et privée) et la met à disposition des habitants. Ces derniers peuvent ainsi être mis en relation avec les différents acteurs et structures du sport (clubs, coachs, équipements) qui les entourent. La mission de “Bouge” est évidemment d’encourager la pratique sportive et d’en faire une habitude quotidienne pour de nombreux citoyens. Football, basket, volley, yoga, tennis, tennis de table, boxe, natation, judo, danse, fitness, équitation, escalade, randonnées, ainsi que les événements sportifs et le handisport . Les principales disciplines y sont répertoriées.

Un forum numérique

À elle seule, “Bouge” est une sorte de forum des associations sportives, numérique et permanent, complément idéal des traditionnels rassemblements des structures associatives à la rentrée de septembre. Un service d’autant plus utile que les pratiques, qu’elles soient sportives, culturelles ou sociales, sont en pleine mutation (autonomie, flexibilité, facilité d’usage…). Les usagers attendent désormais des services publics une expérience utilisateur fluide et rapide. Car si la plupart des communes ont pris le virage du numérique, les informations concernant l’offre et la pratique sportives (horaires d’ouverture, accès aux équipements publics…) demeurent souvent parcellaires et pas forcément accessibles.

“Bouge” permet donc aux habitants de gagner du temps et de mettre en avant une politique sportive publique claire et efficace. En effet, cette application peut être intégrée directement sur le site internet d’une commune, apportant ainsi une information actualisée tout au long de l’année. Et maintenant, bougez-vous !

www.bouge.app