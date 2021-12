Boucher, un métier qui forme et recrute

Des débouchés chez les bouchers. La période de confinement a remis en lumière les artisans bouchers des centres villes. Une tendance qui traduit un véritable engouement pour les viandes de qualité. Pour les professionnels de cette filière, c'est l'occasion idéale de promouvoir leur activité. Ils mènent ainsi actuellement une campagne de sensibilisation auprès des jeunes dans laquelle ils tiennent à rappeler que leur secteur forme et recrute. Fruits d'un partenariat entre la Confédération française de la boucherie (CFB) et plusieurs établissements (IUT de Montreuil-Université, École nationale supérieure des métiers de viande et Institut supérieur de formation), deux nouvelles formations ont ainsi vu le jour : manager unité marchande boucher (niveau Bac + 2) et licence pro commerce boucher manager (niveau Bac + 3).

Aujourd'hui, ce sont plus de 10 000 jeunes formés chaque année au métier de boucher à travers l'apprentissage.

En 11 ans, le nombre d'apprentis a plus que doublé (4 925 apprentis en 2007 et 10 203 apprentis en 2018). Une voie d'excellence que la CFB a donc souhaité valoriser par le biais d'une campagne d'affichage nationale

(« Ici, nous recrutons des apprentis ») relayée par les 18 000 artisans bouchers de l'Hexagone. Cette opération cherche aussi à viser un public plus féminin. C'est d'ailleurs une jeune fille (Manon), vainqueur du concours 2019 « Un des meilleurs apprentis de France », qui en est l'égérie.

