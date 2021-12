“Borne is Born” by Agiscom Allier environnement et développement économique

Lancé fin 2018, cette nouvelle offre d'Agiscom se déploie au cœur de trois régions : le Grand-Ouest, la Nouvelle Aquitaine et l'Ile-de-France. Elles serviront de tête de pont à l'élargissement futur du service sur le plan national. La société y propose à un portefeuille client constitué d'hôtels, de centres commerciaux ou de sièges de grand groupes, un service de diagnostic, de vente de bornes électriques, d'accompagnement aux aides, d'installation et de maintenance. « Nos collaborateurs sont dédiés à mettre leur savoir-faire au service des rendez-vous technologiques de demain. En 2030, il est prévu 44% de véhicules électriques, et la disparition du véhicule thermique pour 2040 » (source Forbes), précise Sylvie Salinie, soucieuse d'inscrire son groupe dans le sillage de la responsabilité sociétale et environnementale.

« Le marché des véhicules électriques se développe de manière exponentielle, nous avons à cœur de proposer des bornes intelligentes qui répondent au besoin de maîtrise de charge du véhicule » précise la dirigeante. Un design soigné, une application permettant de maîtriser la consommation du véhicule, tout est fait pour rendre l'offre pratique et séduisante. « Nous sommes actuellement en structuration de nos réseaux de partenaires, nous formons nos futurs installateurs à notre technologie, afin qu'ils puissent vendre l'offre et en assurer la maintenance avec nos méthodes ».

Le groupe qui compte 150 collaborateurs se caractérise par son perpétuel souci d'amélioration et d'anticipation des enjeux de demain. On peut parier qu'à l'avenir, on verra fleurir les “Borne is Born” un peu partout sur le territoire national.