Signe de confiance, cette notation rehaussée devrait permettre au Département d'accéder plus facilement et à moindre coût aux financements des banques et des marchés.

L'agence S&P explique que les performances budgétaires du Département sont désormais très fortes de par sa gouvernance et sa gestion financières. « Nous considérons que la gouvernance et la gestion financières fortes de la Seine-et-Marne bénéficieront à sa qualité de crédit », souligne l'agence.