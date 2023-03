Blandy-les-Tours fête les plantes et les jardins

Pendant deux jours, les 1er et 2 avril au sein de la forteresse médiévale de Blandy-les-Tours, les Journées des Plantes et Art du jardin, véritable lieu d’échanges et de rencontres proposeront un marge éventail végétal sur un espace de plus de 5 000 m2. Près de 100 exposants seront présents. Parmi eux, des pépiniéristes et des horticulteurs producteurs présenteront des produits de grande qualité. Ils donneront également des conseils pour réussir toutes les plantations.

Pour les visiteurs, ce sera une occasion d’imaginer, aux côtés de concepteurs d’ambiance, leur prochain décor végétal à mettre en scène dans tous les types de jardin, terrasse et balcon. L’art des jardins sera enseigné autour de conférences et d’ateliers animés par des paysagistes et une aquarelliste, Isa-Marie Grujard.

Ateliers et conférences

Par ailleurs, de nombreuses conférences seront en résonnance avec l’année des Jardins qui sera lancée à cette occasion par le Département de Seine-et-Marne. L’année 2023 est, en effet, l’année choisie par le conseil départemental pour mettre à l’honneur les parcs et jardins du territoire seine-et-marnais. Une belle reconnaissance pour la centaine de professionnel des filières du paysage et de l’artisanat, qui proposent chaque année de belles productions et des nouveautés.

Pour tous ceux et toutes celles qui souhaitent créer un espace qui leur ressemble, le thème choisi cette année, “S’il te plait, dessine-moi un jardin“ leur permettra de rencontrer des paysagistes-conseils. Ceux-ci guideront leurs premiers pas ou enrichiront leurs connaissances pour parfaire leur projet.

Ces rencontres et ces ateliers (créer une haie, l’éclairage du jardin, place de l’arbre) se dérouleront durant tout le week-end de 10 heures à 18 heures. Il est également prévu un atelier (rempotage de petits plants) dédié aux enfants et organisé au stand Truffaut. Ceux-ci pourront ainsi repartir avec leur petite plante. D’autres ateliers d’une heure (Kokédama, fleurs séchées) se tiendront tout au long du week-end. Ceux-ci seront payants avec des places limitées (stand Atelier Flore & Sens et stand Champêtre).

Château de Blandy-les-Tours : place des Tours, Blandy-les-Tours. Tarifs : 7 euros (gratuit pour les moins de 12 ans, 10 euros le pass week-end). Informations : www.journeesdesplantesblandy.fr.