Blandy-les-tours fait son cinéma

L'Âge de glace 1 - Samedi 5 août vers 22h15

Vingt mille ans avant notre ère, Scrat, un rongeur obstiné, fend par inadvertance la banquise et déclenche une nouvelle ère glaciaire. Tous les mammifères commencent alors à émigrer là où il fait chaud : le Sud. Tous ? non. Un mammouth, Manny, un paresseux, Sid, et un tigre aux dents de sabre, Diego, se retrouvent malgré eux embarqués dans une mission alors qu'ils ne se connaissent pas : retrouver la famille d'un bébé dont la mère leur a confié la protection avant de mourir. Premier opus d'une longue série à succès, L'Âge de Glace 1 conte les premières péripéties d'un trio qui passe son temps à se chamailler.

L'Histoire sans fin - Samedi 12 août vers 22h

Depuis la mort de sa mère, Bastien, 10 ans, se réfugie dans les romans d'aventures. Alors qu'il est pris à partie par ses camarades, il s'enfuit et se cache dans une librairie où il y découvre un livre mystérieux au titre intriguant : L'Histoire sans fin. En l'ouvrant, il se retrouve directement et physiquement plongé dans Fantasia, un monde féerique détruit par le Néant, et dont la maîtresse, la Petite Impératrice, se meurt. Ce film qui a marqué toute une génération poursuit la quête initiatique du héros à travers toutes les émotions de la vie, joie, tristesse, courage, peur, espoir…

Pirates des Caraïbes 1 - Samedi 19 août vers 21h45

Au XVIIe siècle, dans la mer des Caraïbes, la jeune Elizabeth Swann, fille du gouverneur de Port-Royal, sauve un enfant, Will Turner, après le naufrage de son bateau. Quelques années plus tard, la jeune femme s'apprête à épouser le commodore Norrington, au grand regret de Will. Tout bascule quand Barbossa et ses pirates attaquent Port-Royal et enlève Elizabeth. Will s'élance alors à leur poursuite, accompagné de Jack Sparrow, un pirate tristement célèbre qui sait où va Barbossa. Librement inspiré de l'une des attractions les plus populaires du parc Disney, ce film a rencontré un très large succès inattendu au box-office, le genre n'étant pas vraiment à la mode à l'époque de sa sortie.