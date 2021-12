Blandy-les-Tours : Exposition Nari Ward

L’artiste, qui utilise des objets abandonnés et des matériels recyclés, définit lui-même ainsi sa production : « Mon travail est un mélange d’optimisme provocant, d’ambitions futiles et de solutions inventées en utilisant des références interculturelles, des codes de réglementation, des souvenirs personnels et le hasard ». Il considère le château de Blandy comme « un contexte idéal pour un dialogue sur la confrontation, le commerce et la résistance ». Cette exposition s’inscrit dans le cadre du Blandy Art Tour(s), coréalisation du Conseil général de Seine-et-Marne et de Galleria Continua, galerie internationale d’art contemporain. L’objectif est de proposer chaque année une exposition de création contemporaine internationale, pour la rendre accessible à tous. Horaires : de 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h, tous les jours sauf le mardi. Renseignements au 01 60 59 17 80.