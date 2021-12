Biocoop s'implante à Fontainebleau

C'est au 60 rue d'Avon, à Fontainebleau, que ce nouveau magasin spécialisé dans le bio vient d'ouvrir. Les denrées de pas moins de 21 producteurs locaux sont à découvrir : du pain, du fromage, des légumes, des boissons diverses, etc. L'enseigne propose aussi des produits bio sans OGM, des fruits et légumes de saison, ainsi que de la viande, du pain, du fromage et de la charcuterie à la coupe, et des produits écologiques, des cosmétiques.

“ Implantée place de l'Etape, cette enseigne va participer pleinement à la relance de son attractivité, alors que nous lançons bientôt son chantier de rénovation”, a indiqué Frédéric Valletoux, maire de Fontainebleau, qui a visité les lieux.

Biocoop rassemble près de 630 magasins bio, avec l'objectif de développer l'agriculture biologique dans “un esprit d'équité et de coopération”. La coopérative indique aller plus loin que les cahiers des charges de l'Agriculture biologique (AB) ou des cosmétiques écologiques et bio. Impossible chez Biocoop, par exemple, d'accepter de la lécithine de soja non bio (à risque OGM) dans une tablette de chocolat, même si le règlement bio l'autorise.