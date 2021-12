Bilan de la première année de la Silver Valley

Pôle industriel et scientifique, la Silver Valley rassemble l’ensemble des acteurs de la chaîne de valeur de l’économie au service des personnes âgées, dite Silver Economie, en région Ile-de-France. Il s’agit d’un lieu de confluence d’établissements de recherche, d’institutions sanitaires et médico-sociales, et d’un tissu d’entreprises constitutives de la filière. Elle réunit, sur un territoire clé, les conditions propices à l’innovation et au développement de ces entreprises.

Le réseau a grandement évolué et présente aujourd’hui des signaux de croissance tous au vert. Le nombre de structures adhérentes au projet a doublé, passant de 80 à 170. La Silver Valley poursuit son objectif de développement de la filière par le biais d’un soutien aux jeunes entreprises et d’un maillage régional dense et dynamique. D’ailleurs, la pépinière et vitrine de la Silver Economie ouvrira fièrement ses portes à l’automne prochain.

Pour célébrer cette réussite, Jérôme Arnaud, président de la Silver Valley, ainsi que tous les membres du réseau, présenterons le bilan de la première année et ses chiffres clés fin septembre.