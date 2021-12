Bilan de la politique départementale 2016

Accompagné de Jean-François Parigi, 1er vice-président en charge des Finances, Jean-Jacques Barbaux a dans un premier temps pris la parole afin de revenir sur les accomplissements de l'exécutif en 2016.

« Vingt mois après, nous avons sécurisé l'avenir grâce à des finances maîtrisées, des politiques obligatoires et volontaristes revisitées, une proximité renforcée avec les communes », a résumé fièrement Jean-Jacques Barbaux, qui souhaite repositionner le département sur la scène francilienne.

Les deux grands thèmes de sa présentation étaient d'une part "Unité et proximité : le Département centralisateur dans une Seine-et-Marne plurielle et vaste", et d'autre part "Repositionnement du Département à plus grande échelle".

Ce deuxième objectif passera entre autres par la défense de l'intérêt des Seine-et-Marnais sur le plan métropolitain avec la piétonisation des voies sur berges, le Grand Paris Express et l'amélioration de la démographie médicale, l'ouverture du dialogue avec la Région, l'ouverture du territoire à l'international (relation Chine, soutien à la candidature du val d'Europe pour l'Expo universelle 2025, soutien à Vaires-sur-Marne pour les JO 2024), et fournir une vision macro-économique du territoire avec le Livre blanc de la Seine-et-Marne.

Dans un second temps, le président du Conseil départemental a répondu aux questions des journalistes présents.