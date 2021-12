Big bennes : Pour un recyclage professionnel et normé

Quels sont précisément les services que fournit Big Bennes et pour qui ?

Nos clients sont des entreprises, des industries et parfois des particuliers situés à 30km de nos sites de Soignolles-en-Brie et de Moret-Loing et Orvannes (Depolia). Ils nous apportent des matériaux qui, selon leur nature, ont une valeur de rachat ou un coût de traitement, comme l'amiante par exemple.

Nous achetons notamment 80 métaux (fer, cuivre, zinc…). Nous les transformons pour les revendre à des fonderies qui pourront à leur tour fournir des industriels français. Nous traitons également des matériaux non dangereux comme le bois, le carton, les gravats ou les plastiques.

Vos clients ont-ils des normes à respecter pour vous confier leurs matériaux ?

Quand on produit du déchet, il faut trier. Pour faire des économies, il faut livrer matière par matière, ne pas les mélanger car quelqu'un devra les séparer et ça a un coût. Lorsqu'on ne trouve pas de solutions de recyclage, il faut essayer de remplacer par un produit qui aura une fin de vie vertueuse. Les matières qui se recyclent le mieux sont les matières simples qui se réparent (une table en ferraille, Le chêne massif…). Notre métier consiste aussi à préparer une matière normée pour nos clients (fondeurs, papetiers…). Par ailleurs, notre service permet une traçabilité complète des chantiers de nos clients du BTP notamment, qui attestent grâce aux bordereaux que nous délivrons de la bonne gestion des matières passées entre leurs mains. L'intérêt est d'éviter le stockage et la possibilité éventuelle de charger des matières recyclées que nous fournissons.

Vous fournissez des services sur site, notamment des destructions en présence d'huissiers, quelques mots sur cela ?

Nous procédons régulièrement à la destruction de disques durs à façon, surtout depuis la loi RGPD, nous devons nous assurer que les données soient détruites physiquement selon les normes et devant huissier. Les sociétés qui gèrent des données sensibles font appel à nous pour pouvoir attester de la bonne application de la loi.

Quels sont vos rapports avec les institutions du département ou de la région ?

La préfecture nous donne l'autorisation d'exercer et nous contrôle au moins une fois par an. Cela permet la transparence des rapports avec nos interlocuteurs. Tout est publié sur la base des installations classées. Nous nous imposons également d'autres normes sur l'environnement, la sécurité des personnes et la satisfaction client (ISO 14001 et 9001, OHSAS 18001). Nous avons la volonté de nous remettre en question et nous améliorer constamment.

Un mot de plus sur la préservation de l'environnement ?

Il faut que les gens prennent conscience qu'il est plus cher de recycler que d'extraire. Mais sur un plan environnemental, la solution économique à court terme est plus dangereuse pour l'avenir.

Big bennes, rue des Mont, 77111 Soignolles en Brie, 01 64 06 72 93