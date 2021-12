BIG 2021 le 7 octobre à Paris

Après avoir permis 16 000 mises en relation l'an dernier, cette 7e édition, baptisée “Place des Rendez-Vous“, fera son grand retour le jeudi 7 octobre de 9 heures à 23 heures. Créateurs d'entreprise, grands groupes, startuppers, TPE, PME, ETI pourront participer à 400 ateliers, conférences, masterclass et écouter les interventions de plus de 1 000 speakers nationaux et internationaux.

Le “Bpifrance Inno Génération“, c'est une journée pour comprendre les enjeux de demain et les tendances technologiques, mais également un gigantesque espace de networking pour développer son business et son réseau. Il est possible dès maintenant de bloquer un rendez-vous business favorisant le développement de son entreprise ou l'accompagnement dans son projet.

La prise de rendez-vous peut se faire dès maintenant avec de nombreux interlocuteurs (experts Bpifrance, directeurs Achats Grands Groupes, réseaux de Business Angels, conseillers Export et Financement et experts de la Banque de France, de l'Urssaf et du Conseil national du Barreau).



Renseignements et inscriptions : www.bpifrance.fr