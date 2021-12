Bienvenue chez Léon à Servon !

Adieu Léon de Bruxelles, bonjour Léon ! Après l'ouverture d'un premier restaurant nouvelle génération au sein du centre commercial d'Aéroville, à Tremblay-en-France (Seine-Saint-Denis), celui de Servon est le deuxième établissement d'Île-de-France à dévoiler le nouveau visage de la célèbre enseigne qui a vu le jour en Belgique en 1893.

Après un mois et demi de travaux, le nouveau Léon est ouvert depuis le 19 mai dans la zone commerciale de Servon. Il s'est doté du nouveau concept architectural et visuel de la célèbre chaîne de restauration. Avec plus de 150 places assises et une grande terrasse de 70 places, cet établissement fait la part belle aux éléments et matériaux bruts incarnant l'esprit bord de mer, “twistés” avec des touches ultra contemporaines : cordages, céramiques vertes d'eau, casiers, crustacés et poissons en filigrane. Léon a jeté l'ancre à Servon et entend le faire savoir.

Cette ouverture est aussi l'occasion pour la direction d'effectuer un recrutement de 12 personnes sur le plan local. L'équipe sera dirigée par Cédric Bertin. Issu de la promotion interne de l'enseigne, ce directeur possède déjà une belle expérience. Après avoir été serveur saisonnier à Bonneuil-sur-Marne, il devient manager à Servon, puis à Melun. En 2016, il occupe la place de numéro 2 de l'établissement de Villiers-sur-Marne, puis prend la direction de celui de Servon en 2020. A 31 ans, il a donc décidé de relever ce nouveau défi.

Avec le lancement de ce nouveau concept, l'objectif du groupe Bertrand Restauration, le nouveau propriétaire, est de faire de Léon la première enseigne « Fish Brasserie ». Forte de près de 80 établissements dans toute la France (pour un total d'environ 1 500 salariés), Léon est une enseigne intergénérationnelle connue et reconnue de tous, centrée sur le frais, l'authenticité et la tradition autour d'un savoir-faire centenaire sur les moules. Sans réels concurrents à ce jour, Léon s'inscrit donc dans ce nouveau concept « Fish Brasserie » avec ses plats emblématiques, dont le célèbre moules-frites qui demeure évidemment au menu. Un réel travail de fond sur la carte a été mis en oeuvre révélant toute l'expertise de l'enseigne et de son propriétaire, le groupe Bertrand Restauration.

Léon Servon : 19, avenue Pierre Guérin Servon. www.restaurantleon.fr