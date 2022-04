Bienvenue aux Gourmandises Médiévales de Provins

Période obscure et violente de l’Histoire de France pour beaucoup, le Moyen-Âge n’a pas le prestige de l’Antiquité ou de la Renaissance. Les écrits anciens racontent pourtant une autre histoire :

cette époque médiévale a été une source d’innovation technologique et artistique. Sa cuisine a été aussi d’une grande richesse, grâce à l’intensification des échanges avec le monde méditerranéen et l’Orient. Les gastronomes se passionnaient ainsi pour les épices ramenées de la route de la soie et parfumaient leurs plats et leurs gâteaux avec du gingembre, de la cannelle et des clous de girofle, symboles d’opulence.

C’est pour renouer avec cette tradition disparue que la biscuiterie des Gourmandises Médiévales a été fondée en 2018, proposant une vaste gamme de produits bio et artisanaux : macarons noisette, galettes celtes, massepains à la rose, pains de miel (ancêtres du pain d’épices) et doigts de fée. Autant de recettes légendaires que la boutique de Provins ressuscite.

© Gourmandises médiévales

Les Gourmandises Médiévales accueillent aussi petits et grands (comités d’entreprise également) dans le cadre d’ateliers. Au programme : cours de cuisine et dégustations de petites douceurs sucrées issues de manuscrits médiévaux. Ces ateliers sont accompagnés d’explications sur les coutumes alimentaires et les techniques culinaires de l’époque.

Derrière cette biscuiterie atypique, on retrouve une femme : Corinne Alaga, alias “Dame Corinne“. Après s’être formée à la comptabilité, au commerce et au marketing, elle a obtenu un CAP de pâtissier-confiseur et a exercé ce métier pendant 11 ans. Souhaitant partager sa passion pour la cuisine médiévale, elle s’est ensuite mise à donner des cours historico-culinaires et a fondé la société Les Tabliers Gourmands avant de se lancer dans l’aventure des Gourmandises Médiévales. Aujourd’hui, elle espère développer sa boutique en ligne, tout en élargissant son réseau de distribution aux épiceries fines, châteaux, sites touristiques médiévaux, chambres d’hôtes et hôtels.