Bienvenue au camping !

Tente, mobil-home, pod et même en tipi : les campings du département proposent différents types d'hébergement et font profiter des joies du plein-air. À vous de choisir votre meilleur pied à terre !

Île de Boulancourt

Seul camping écologique labellisé “Clef Verte” d'Île-de-France, c'est un espace naturel à lui tout seul qui garantit une expérience authentique. Espace pour une tente, mobil-home équipé ou hébergement nature : le dépaysement est assuré. Avec ses cabanes en bois pouvant accueillir de deux à six personnes, on se sent même transporté au Canada.

Le plus : location de vélos électriques et de “crashpads” (matelas pour l'escalade).

À voir : île de loisirs de Buthiers, safran Viron (Boulancourt), fromagerie Loiseau (Achères-la-Forêt), ferme des Quatre Temps (Boissy-aux-Cailles) et centre équestre “Ryan's Farm” (Ury).

6 allée des Marronniers, Boulancourt.

Tél. : 01 64 24 13 38.

Le Parc du Gué, La Genevraye

Ouvert en mars dernier, ce camping flambant neuf est situé juste à côté d'un plan d'eau naturel, dont les bords aménagés et l'accès direct au canal du Loing offrent de nombreuses promenades. Tous les emplacements à louer possèdent une vue imprenable sur le lac. Piscine chauffée, espace balnéo et aire de jeux sont à disposition.

Le plus : “Coco Sweet” (nuitée jusqu'à quatre personnes), forfait “Randonneur” (une personne sans véhicule), location de VTT et bornes électriques pour véhicules.

À voir : cité médiévale de Moret-Loing-et-Orvanne, château de Rosa Bonheur (Thomery), Sucre d'Orge (Moret),

brasserie La Pachamama (La Genevraye)

et canal du Loing.

12 route de Montigny, La Genevraye.

Tél. : 01 64 45 87 79.

Les Prés de la Fontaine, Hermé

Si les vacances au bord d'un lac vous font rêver, alors posez vos valises à un petit quart d'heure de la cité médiévale de Provins. Le parc des Prés s'étend sur 90 hectares, au milieu des bois et d'un lac de baignade. Trois autres lacs sont dédiés à la pêche. Confort, luminosité et espace garantis.

Le plus : nombreuses activités sportives (basket, volley, tennis, ping-pong, pétanque).

À voir : musée du chemin de fer vivant (Longueville), musée de la Vie d'Autrefois (Ormes-sur-Voulzie), réserve naturelle

de la Bassée et ferme de Sigy.

11 chemin du camping, Hermé.

Tél. : 01 64 01 86 08.

La Belle Étoile, La Rochette

Situé sur les bords de Seine, ce camping propose 170 emplacements individuels et peut accueillir jusqu'à six personnes. Chaque parcelle possède une terrasse couverte afin de profiter d'un cadre verdoyant. Épicerie, snack, piscine, terrain multisports, trampoline et kart à pédales sont à disposition. Idéal pour les touristes de passage et les randonneurs à vélo.

Le plus : tarif “spécial cycliste” (réservation gratuite, sans frais et sans acompte).

À voir : musée de la Gendarmerie nationale (Melun), château de Vaux-le-Vicomte (Maincy), parc accrobranche Sainte-Assise Aventure (Seine-Port) et Brasserie des Grottes (Boissise-la-Bertrand).

Quai de Seine, La Rochette.

Tél. : 01 64 39 48 12.

Les Quatre Vents, Crèvecœur-en-Brie

Paisible, spacieux et accueillant, ce camping s'adapte aussi bien aux tentes qu'aux caravanes et camping-cars avec ses espaces ombragés (150 m² à 200 m²) et séparés par des haies naturelles. Mobil-homes de cinq places également. Piscine, terrains de basket, de pétanque et de beach-volley et une salle de jeux couverte sont à disposition.

Le plus : proximité avec Disneyland Paris (15 minutes) et promenades à poney.

À voir : zoo du Bois d'Attilly (Férolles-Attilly), ferme pédagogique Hi-han (Roissy-en-Brie), cueillette du Plessis (Lumigny), brasserie Rabourdin (Coupalay), musée Louis Braille (Coupvray), espace naturel sensible de Grisy-Suisnes et musée

de la rose (Grisy-Suisnes).

22 rue de Beauregard, Crèvecœur-en-Brie.

Tél. : 01 64 07 41 11.

Le Chêne Gris, Pommeuse

Construit en terrasse au milieu des arbres, ce camping propose notamment une piscine lagon et une aire de jeux couverte. À louer, des mobil-homes modernes, des tentes bien équipées et des emplacements dans un cadre champêtre. Les espaces aquatiques, la cascade et le club enfants agrémentent votre séjour.

Le plus : proximité avec un terrain multisports, terrains de foot et basket, ainsi qu'un parcours de santé.

À voir : parc animalier Parrot World (Crécy-la-Chapelle), golf de Crécy-la-Chapelle, vallée du Grand Morin, Adventure Park (La Ferté-sous-Jouarre), vélo-rail Ferra Botanica (office de tourisme de La Ferté Gaucher).24 place de la gare de Faremoutiers, Pommeuse.

Tél. : 01 64 04 21 80.

Le Village Parisien, Varreddes

Ce camping est situé à deux pas des bords de Marne et du canal de l'Ourcq, près de Meaux. L'offre de services est très riche : piscines - couverte et extérieure - chauffées, épicerie, terrain multisports, mini-golf, jeux gonflables et toboggans. Un endroit idéal lorsque l'on s'installe avec sa “tribu” dans l'un des mobil-homes en location.

Le plus : réservations à la nuit et offre “J'veux pas rentrer !” avec des arrivées possibles à partir du 28 août.

À voir : Maison du Brie de Meaux (Meaux), parc du Pâtis (Meaux), musée de la Grande Guerre (Meaux), canal de l'Ourcq, ferme pédagogique et exotique Edentara (Isles-les-Meldeuses).

Rue des otages, Route de Congis (D121), Varreddes.

Tél. : 01 64 33 68 74.