Bienvenue à bord du REGIO 2N

Fini les « petits gris » ! Ces vieux trains, parfois cinquantenaires, qui circulaient encore sur la ligne R vont enfin disparaître du paysage ferroviaire local. Ils seront peu à peu remplacés par le nouveau REGIO 2N, dont la première rame a été inaugurée vendredi 8 décembre. Six trains neufs de ce type ont déjà commencé à circuler depuis lundi 11 décembre entre Melun et Montereau, et 42 devraient suivre d'ici à 2019, financés par Île-de-France Mobilités pour un coût total de 589 millions d'euros.

Confort et modernité

À la pointe de la modernité, ce nouveau train devrait apporter plus de confort aux 80 000 usagers de la ligne R. Accessible de plain-pied aux quais, il est parfaitement adapté aux personnes à mobilité réduite. Ses sièges spacieux sont équipés de prises électriques (une pour 2 places). Très lumineux grâce à ses grandes baies vitrées, il est pourvu de chauffage au sol et de climatisation. Son effet « BOA » permettant de circuler facilement de l'avant à l'arrière, assure une meilleure répartition des voyageurs sur la rame, sécurisée par 25 caméras de vidéo protection.

Enfin, grâce à son Système d'information voyageurs embarqués (SIVE), des informations visuelles et sonores concernant les prochaines gares desservies sont diffusées via des panneaux et des écrans plats dynamiques. Ainsi, à tout moment, les voyageurs connaissent le nom et le nombre d'arrêts que comporte leur trajet, sa durée réactualisée ou encore les correspondances possibles avec d'autres trains, bus, trams ou métros.

Les élus des territoires, les premiers à en bénéficier, se réjouissent « C'est le fruit d'un combat de longue haleine », expliquent à l'unisson James Chéron, maire de Montereau-Fault-Yonne, et Yves Jégo, député de Seine-et-Marne. « Ces nouveaux trains sont les premiers d'une série » précise Alain Krakovitch, directeur général SNCF Transilien et Mobilités quotidiennes, « Dans les années qui viennent, on comptera en Île-de-France 150 rames REGIO 2N, 250 RER NG et 450 Transiliens. » Enfin, selon Stéphane Beaudet, vice-président de la Région Île-de-France et d'Île-de-France Mobilités, « la révolution des transports doit passer par la grande couronne. La mise en service de ce bijou technologique marque le commencement de cette révolution car la Région Île-de-France a engagé 24 milliards d'euros dans du matériel neuf : trains, métros, bus et tramways d'ici à 2025. »