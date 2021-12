Bientôt une légumerie à l'Écopôle de Sénart

Le projet porte sur une capacité de construction de 5 000 m² à terme, sur un terrain de 10 150 m² situé aux portes de Sénart, à Combs-la-Ville, au nord de l'Écopôle. Cette légumerie contribura au développement de l'agriculture de proximité et des circuits alimentaires courts, dès la mise en service du premier bâtiment de 1 500 m².

La coopérative proposera une grande diversité de produits bio en provenance directe des agriculteurs locaux (42 exploitants en tout). Ils seront principalement destinés à la restauration collective et à la distribution spécialisée.

Ce circuit court vise au développement d'activités de transformation afin de conditionner les produits biologiques et de les rendre ainsi plus adaptés pour la restauration collective. Cela permettra par une gamme de produits encore plus variée, des volumes plus importants, et une conservation des légumes sous différentes formes pour pouvoir être servis toute l'année.

Première initiative de ce type en Île-de-France, elle permettra d'offrir au sein d'un même lieu : fruits et légumes, produits laitiers, légumineuses, farine, pain, jus de pomme, cidre, savons, produits de la ruche…

Le nouveau bâtiment de l'Écopôle abritera également les bureaux de la société, actuellement installée à Tournan-en-Brie, et des locaux de stockage, de triage, de lavage, de découpe, de cuisson et de conditionnement.