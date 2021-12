Bientôt une association des communes du Nord

Objectif presque atteint pour cette réunion qui avait pour but de fédérer les 17 communes seine-et-marnaises de Roissy Pays de France et les 20 communes de Plaines et Monts de France.

De fait, près de trois quarts des élus ont signé à cette occasion une charte de préfiguration à la création prochaine de l'association intitulée "Seine-et-Marne Nord Ensemble".

#JJBarbaux soutient toutes les communes du Dptmt et préfigure l'association Seine-et-Marne Nord Ensemble https://t.co/flqeaB6ICQpic.twitter.com/sNNlVzEUBz — Pôle Presse Dept77 (@Presse77) 24 février 2017

L'association portera une vision partagée de l'aménagement et du développement du territoire Nord-Ouest seine-et-marnais situé dans l'aire d'influence de l'aéroport de Roissy Paris Charles-de-Gaulle.

Une démarche qui fait écho aux réflexions menées dans la droite ligne du Livre Blanc, à paraître le 8 mars prochain à l'occasion d'un grand événement au Disney's Newport Bay Club à Coupvray.