Bientôt un nouveau collège à Vulaines-sur-Seine

À cette occasion, les élèves de CM2 de l’école « Les Orangers » de Vulaines-sur-Seine ont planté un arbre symbolique, et l’architecte de l’opération a présenté les plans et la maquette du futur établissement.

Ce projet répond à la forte croissance démographique du secteur et à la volonté du Département d’améliorer les conditions de transport des enfants résidants sur la rive droite de la Seine.

La construction fait l’objet d’une certification haute qualité environnementale (HQE) et intègre des panneaux solaires et photovoltaïques sur les toitures du préau et de la demi-pension.