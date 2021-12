Bientôt deux vaccinodromes à Fontainebleau et à Ozoir-la-Ferrière

Dans le cadre de la campagne de rappel qui s’est ouverte le 27 novembre, deux centres de vaccination de grande capacité vont rouvrir ou ouvrir à Fontainebleau et à Ozoir-la-Ferrière. Opérationnels 7j/7, ces deux vaccinodromes permettront d’assurer chacun 15 000 doses de vaccin par semaine. Celui de Fontainebleau, toujours en fonctionnement au gymnase Lucien Martinel (route de l'Ermitage), va être réorganisé pour une montée en charge progressive. Quant à celui d’Ozoir-la-Ferrière, il devrait ouvrir ses portes au plus tard le 8 décembre au Carrousel (4, rue de la ferme du Presbytère). Pour rappel, neuf centres de vaccination “classiques“ (Melun, Chelles, Meaux, Coulommiers, Fontainebleau, Montereau, Nemours, Provins et Saint-Fargeau-Ponthierry) sont actuellement en service, tandis que plus de 500 professionnels de santé de ville (288 pharmacies, cabinets infirmiers ou médecins traitants) sont également autorisés à vacciner.