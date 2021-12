Bibliothèques : le Département fait de nouveau appel à l'intelligence collective

Le Département fait d'abord le constat que l'Ouest urbanisé de la Seine-et-Marne dispose de nombreuses bibliothèques est médiathèques, alors que le centre du territoire est moins bien doté et que le Sud et l'Est présentent encore des zones blanches. « Autrement dit, les Seine-et-Marnais de ces territoires n'ont quasiment aucun équipement à proximité de leur domicile », précise la collectivité. S'il mène déjà diverses actions pour développer l'accès à la lecture via sa médiathèque départementale (aide à la création, rénovation ou restructuration de bibliothèques ou médiathèques, formations des salariés et bénévoles, prêt de documents…), le Département désire renforcer cette politique et continuer à mailler équitablement le territoire en équipements à travers la construction d'un schéma départemental de lecture publique.

La mise en place de cette enquête doit permettre « de recueillir les attentes des usagers, de déceler les besoins sur le territoire, puis de recouper ces informations avec les données existantes dont dispose la médiathèque départementale ».

« À l'issue de cette étape, des orientations vont être proposées pour apporter des solutions concrètes et utiles », précise la collectivité.

L'enquête sera diffusée mi-novembre sur le site dédié: www.mediatheques77etvous.fr.



En parallèle, le Département invite les acteurs concernés par le sujet (élus locaux, bibliothécaires, acteurs culturels et socio-éducatifs) à participer à des ateliers utilisant des méthodes de “design thinking” du 12 novembre au 5 décembre. Sur la base des idées soulevées à l'occasion de ces rendez-vous, une deuxième série d'ateliers thématiques se tiendra en janvier 2020.