Béatrice Abollivier nommée préfète de Seine-et-Marne

Cette ex-préfète du Maine-et-Loire (depuis septembre 2015) âgée de 63 ans, succède à Jean-Luc Marx, qui occupait ce poste depuis 2014. Béatrice Abollivier a débuté sa carrière en 1978 en tant qu'assistante parlementaire à l'Assemblée Nationale.

Entre 1986 et 1992, elle devient successivement conseiller technique au cabinet du ministre délégué aux collectivités locales puis collaboratrice du groupe libéral au Parlement Européen. Sortie de l'E.N.A. (promotion « René Char » ) en 1995, elle devient administrateur civil de 2ème classe affectée au ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Conseillère auprès du directeur des libertés publiques et des affaires juridiques de 1995 à 1998 elle devient ensuite chef de bureau des étrangers relevant du régime général pendant une année. De 1999 à 2005, elle est détachée en qualité de secrétaire générale de la Croix-Rouge française. Durant cette période, elle accède en 2002 au grade d'Administrateur Civil hors classe du ministère de l'Intérieur.

Chargée de mission auprès de la direction de la défense et de la sécurité civile du ministère de l'intérieur au cours de l'année 2005 puis auprès du ministre de l'agriculture et de la pêche l'année suivante. Elle est nommée préfète des Alpes de Haute-Provence en février 2007, de Dordogne en novembre 2008 et de Charente-Maritime en juin 2011.